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Sanatın özgünlüğü makinenin üretiminden üstün olmalı diyen Uysal

Ümit Uysal, 11. Antalya Edebiyat Günleri'nde yapay zekâ çağında sanatın insan ürünü olarak korunması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:46

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sanatın özgünlüğü makinenin üretiminden üstün olmalı diyen Uysal

Uysal'ın uyarısı:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 11’inci Antalya Edebiyat Günleri’nin açılış konuşmasında, teknolojinin ve dijitalleşmenin hızla ilerlediği bir dönemde sanatın korunmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Erdal İnönü Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte Uysal, sanayi toplumundan dijital topluma geçişin insanlığın karşılaşmadığı ölçeklerde bir dönüşüm yarattığını söyledi.

Uysal, teknolojik gelişmelerin üretim biçimlerini ve çalışma hayatını derinden etkilediğini, bunun bir sonucu olarak insanın kendi ürettiği bilginin esiri olma riskinin gündeme geldiğini belirtti. Bu değişimin yalnızca bugünü değil, geleceğin toplumsal yapısını da şekillendireceğini vurguladı.

Konuşmasında sanatın niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uysal, sanatın insanın yaşanmışlıklarını, çelişkilerini ve duygularını estetik bir bütün içinde aktardığını belirterek sanatın başka üretim alanlarından ayrışan özgün bir alan olduğunu ifade etti. Uysal, sanatın makineye devredilmesi hâlinde alınan hazzın ve eserin taşıdığı özgün duygunun kaybolacağından endişe ettiğini söyledi ve bu kaygıyı şu sözlerle özetledi: Ben en kötü insani ürünü, makinenin ürettiği en iyisine tercih ederim.

Ekonomik sonuçlar ve insan emeğinin geleceği:

Uysal, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin insanlığın ortak birikiminden beslendiğini hatırlatarak, teknolojik üretimin yükseldiği bir dönemde insanın özgün eserlerinin ve emeğinin değerinin korunması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki yıllarda bu alanda nasıl bir yol izleneceğinin temel tartışma konularından biri olacağını söyleyen Uysal, ortaya çıkan ekonomik değerin çalışanlarla paylaşılması ve insan emeğinin gelecekteki yerinin belirlenmesinin çözüm bekleyen meseleler arasında olduğunu kaydetti.

Konuşmasının sonunda Edebiyat Günleri’ne katkı sunan sanatçılara ve katılımcılara teşekkür eden Uysal, etkinliğin edebiyatın farklı yönlerine ışık tutan bir forum olarak önemine değindi.

Edebiyat günlerinde ele alınan başlıklar:

Etkinliğin koordinatörlüğünü Tuncer Çetinkaya üstlendi. Günün ilk paneli "Değişen İklim ve Kent Ekseninde Edebiyatın Geleceği" başlığıyla düzenlendi; Murat Batmankaya, Prof. Dr. Ahmet İnam ve Yusuf Yavuz konuşmacı olarak yer aldı. Aynı başlık altında gerçekleştirilen ikinci oturumda kolaylaştırıcılığını Tecelli Sırma üstlendi; Prof. Dr. Cihan Camcı, Barış Erdoğan ve Hüseyin Çağlar İnce edebiyatın kent ve iklim bağlamındaki yerini değerlendirdi.

Anma, şiir dinletileri ve 'aydın' tartışması:

Günün dikkat çeken anmalarından biri, daha önce etkinliğin danışmanlığını yapan ve kısa süre önce hayatını kaybeden Ahmet Telli anısına düzenlenen bölümdü. "Ahmet Telli’den Bize Kalan" başlıklı oturum öncesinde Modern Zamanlar Şiir Topluluğu üyeleri Sena Aydın, Sena Demir, Yeşim Taşdelen ve Yağmur Zunluoğlu Telli’nin şiirlerini seslendirdi. Ardından Kamile Yılmaz’ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği oturumda Füsun Demiray, Ayşe Kural ve Oya Uysal Telli’nin mirası üzerine konuştu.

Günün son oturumu "Değişen Ülke Fonunda ‘Aydın’ Sorunu" başlığıyla yapıldı. Ali Şimşek’in kolaylaştırıcılığında gerçekleşen oturumda etkinliğin onur konuğu Nihat Behram, Kaan Eminoğlu ve Taylan Kara değişen toplumsal şartlar karşısında aydının konumu, düşünce özgürlüğü ve edebiyatın bu tartışmadaki rolünü ele aldı. Oturumun sonunda Behram için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi; 18 Kasım doğumlu Behram’ın doğum günü etkinlik kapsamında pasta kesilerek anıldı.

Etkinlik boyunca okurlar, yazar ve şairlerle bir araya gelerek kitaplarını imzalatma fırsatı buldu; onur konuğu Nihat Behram da okurlarıyla buluştu. Her oturumun ardından konuşmacılara plaket takdim edildi ve katılımcılar söyleşileri kahveler eşliğinde takip ederek edebiyatın farklı alanlarına ilişkin değerlendirmeleri dinleme imkânı buldu. Antalya Edebiyat Günleri, teknolojinin edebiyat ve sanat üzerindeki etkileri ile insan emeğinin korunması konusunu merkeze alan tartışmalarla devam etti.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 11&#039;İNCİ ANTALYA EDEBİYAT GÜNLERİ&#039;NDE YAPTIĞI KONUŞMADA...

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL, 11'İNCİ ANTALYA EDEBİYAT GÜNLERİ'NDE YAPTIĞI KONUŞMADA, TEKNOLOJİNİN HIZLA GELİŞTİĞİ YENİ DÖNEMDE SANATIN İNSAN ELİYLE ÜRETİLEN ÖZGÜN BİR DEĞER OLARAK KORUNMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKEREK, "EN KÖTÜ İNSANİ ÜRÜNÜ, MAKİNENİN ÜRETTİĞİ EN İYİSİNE TERCİH EDERİM" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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