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Oğuzeli'nde hasat zamanı: zeytin tarlalarında yoğun mesai

Oğuzeli'nde zeytin hasadı başladı; üreticiler sabah erken topladıkları ürünleri ayrıştırıp kasalara yerleştiriyor ve zeytinyağı için tesislere gönderiyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Oğuzeli'nde hasat zamanı: zeytin tarlalarında yoğun mesai

Oğuzeli'nde zeytin hasadı devam ediyor:

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde zeytin sezonu ile birlikte üreticiler yoğun bir tempo yakaladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giden çiftçiler, ağaçlardan özenle topladıkları zeytinleri tek tek ayırıyor, sınıflandırıyor ve kasalara yerleştiriyor. Toplanan ürünler, zeytinyağı üretimi için bölgedeki sıkım tesislerine gönderiliyor.

Tarladan sıkım tesisine süreç:

Hasat sonrası zeytinler çuvallara ve kasalara konduktan sonra, taşıma ile sıkım tesislerine ulaştırılıyor. Burada zeytinler çeşitli işlemlerden geçirilerek yağ haline getiriliyor; elde edilen yağ daha sonra sofralara sunulmak üzere hazırlanıyor. Üreticiler, zeytinin bekletilmeden işlenmesinin asit oranının yükselmesini önlediğini, bu nedenle günlük çekimin önem taşıdığını vurguluyor.

Verim ve fiyat değerlendirmesi:

Çiftçi Tamer Karacan, sezonun verimli geçtiğini fakat yağ oranında düşüş olduğunu belirtti: "Zeytin, kasım ayında toplanmaya başlar. Bekletilmeden zeytinyağı üretim tesislerinde çektirilerek yağ haline getirilir. Aksi takdirde yağdaki asit oranı yükselir. Dolayısıyla toplanan zeytinleri günlük çekim yapmak zorundayız." Karacan, zeytindeki yağ verimi hakkında da bölgeye göre değişiklik olduğunu söyleyerek, 6 kilogramda 1 litre yağ oranı bilgisini paylaştı.

Fiyatlara ilişkin değerlendirmesinde Karacan, piyasanın henüz tam oturmadığını ancak şu anda teneke fiyatlarının 4 ila 5 bin TL aralığında zikredildiğini, geçen yılın ise 7 bin TL civarına kadar çıktığını ifade etti. Üreticiler, hem verim hem de pazar koşullarını takip ederek sezonu sürdürmeye çalışıyor.

Hasat dönemi boyunca üreticiler, hem kaliteyi korumak hem de asit oranını düşük tutmak için hızlı ve planlı çalışma yürütüyor; zeytinler sıkım tesislerinde işlenerek tüketime hazırlanıyor.

GAZİANTEP’TE ZEYTİN HASADI DEVAM EDİYOR

GAZİANTEP’TE ZEYTİN HASADI DEVAM EDİYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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