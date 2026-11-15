Atölyeden 10 milyonluk ciro: lise öğrencileri üretimle hem öğreniyor hem kazanıyor

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, teorik eğitimi atölye üretimiyle bütünleştirerek bir yılda önemli bir ticari performans sergiledi. Okulun döner sermaye kapsamında yürüttüğü üretim faaliyetleri sayesinde, geçen yılın üzerinde bir artışla 10,1 milyon lira civarında ciro elde edildi.

üretim alanları ve hizmet ağı:

Okulda ileri teknolojiyle donatılmış atölyelerde başta mobilya ve iç mekan tasarımı ile metal teknolojisi olmak üzere üretimler yapılıyor. Ayrıca motor, makine, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri gibi bölümler teorik eğitimle birlikte uygulama fırsatı sunuyor. Üretilen mobilya ve ekipmanlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, İl Özel İdaresi gibi kurumlara teslim edilirken, hizmet ağı Elazığ’ın yanı sıra Tunceli, Malatya ve Bingöl illerine de uzanıyor.

Okul yönetimi üretimi bir “küçük fabrika” modeliyle tanımlıyor; döner sermaye mekanizmasıyla üretim-satış süreci işletiliyor ve okul kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanıyor.

öğrenciler, gelir ve istihdam ilişkisi:

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Künkül, okulun 6 bölümle eğitim verdiğini; Elektrik-Elektronik, Bilişim Teknolojileri, Makine, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojisi ve Motor bölümlerinin bulunduğunu belirtiyor. Künkül, geçen seneye ilişkin rakamı 7,4 milyon civarı olarak aktarırken, bu yıl elde edilen cironun yaklaşık 10,1 milyon olduğunu vurguladı ve mezun öğrencilerin istihdam piyasasında talep gördüğünü ifade etti.

Teknik Müdür Yardımcısı Semih Furkan Kılıç ise mobilya bölümünün cironun büyük kısmını sağladığını, okulun 2025 hedefinin 7 milyon olarak belirlendiğini ve o yıl 7,3 milyon rakamına ulaştıklarını anlattı. 2026 hedefinin 9 milyon olduğunu fakat yıl sonunda 10,1 milyon ciro elde ettiklerini belirtti.

Döner sermaye kapsamında çalışan öğrenciler, atölyelerde pratik kazanırken aldıkları ücretlerle hem kendi harçlıklarını çıkarıyor hem de kimi zaman aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Okul yönetimi, mezunların iş bulma konusunda avantajlı olduğunu, özel sektörün mezunlara yönelik talebinin yüksek olduğunu ve okula nakil talebinin arttığını aktarıyor.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi örneği, mesleki eğitimin üretimle doğrudan ilişkilendiğinde hem öğrenci odaklı beceri gelişimine hem de yerel ekonomi ve kurum ihtiyaçlarına somut katkı sağladığını gösteriyor. Okulun önümüzdeki dönemde üretim hacmini ve bölgesel hizmet ağını koruyarak büyütme hedefi sürüyor.

ELAZIĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, BİR YILDA 10 MİLYON CİRO YAPTI. ÖĞRENCİLER BİR YANDAN ÖĞRENİRKEN BİR YANDAN DA ATÖLYELERDE ÇALIŞARAK HEM OKUL HARÇLIKLARINI ÇIKARTIYOR HEM DE EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYOR