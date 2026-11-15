Otobüs yangını Karaman FK kafilesini yola çıkmadan tahliye ettirdi

Olayın gelişimi:

Karaman FK kafilesini taşıyan otobüs, sabah saat 08.30 sıralarında Karaman-Konya kara yolu şehir girişinde aniden arızalandı. TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynayan takım, saat 13.00'te Silifke'de Yeni Mersin İdmanyurdu ile yapılacak karşılaşma için Kazımkarabekir ilçesinden Kazımkarabekir Belediyesine ait otobüsle yola çıkmıştı. Memiş B. idaresindeki 70 BE 008 plakalı araç, Karaman'a yaklaşık 1 kilometre kala stop etti ve aracın arka bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Tahliye süreci ve şoförün müdahalesi:

Futbolcuların arka bölümden duman ve yanık kokusu duyduklarını bildirmesi üzerine şoför aracı yol kenarına çekti. Elektrik sisteminin devre dışı kalması nedeniyle kapıların açılmaması, tahliyeyi zorlaştırdı. Şoförün yoğun çabasıyla kapı açıldı ve yaklaşık 30 kişi araçtan indirildi. Futbolcular ve teknik heyetin inmesinin hemen ardından motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı.

İtfaiye müdahalesi ve zarar:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı; itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüsün motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmeyip, tüm kafile güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat durumu şöyle aktardı: Maça giderken arkadaki çocukların duman kokusu aldığını söylediklerini, aracın stop ettiğini ve kapıların açılmasının zor olduğunu; şoförün büyük çabasıyla kapının açıldığını, herkesin güvenli bir noktaya geçtiğini belirtti. Polat, şu an yaralanan olmadığını, ulaşım sıkıntısı yaşandığını ve federasyondan maçın ertelenmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

Oyunculardan Ömer Tuğ yangının bir anda başladığını, arka bölümden dumanların yükseldiğini ve itfaiyenin gelmesiyle yangının söndürüldüğünü ifade etti. Bedirhan Akbaba ise otobüsten indikten sonra patlamaların başladığını ve yaşadıkları korkuyu anlattı. Kafilede yaklaşık 30 kişinin bulunduğu belirtildi.

Son durum ve soruşturma:

Karaman FK yönetimi, olay nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan karşılaşmanın ertelenmesini talep etti. Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına ilişkin karar federasyondan gelecek açıklamaya göre belirlenecek. Yangının nedeninin tespitine yönelik olarak yetkililer inceleme başlattı.

KARAMAN FK FUTBOLCULARINI DEPLASMAN MAÇINA GÖTÜREN TAKIM OTOBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI. YAKLAŞIK 30 KİŞİLİK KAFİLE, OTOBÜSÜN KAPILARININ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE AÇILMAMASI ÜZERİNE ŞOFÖRÜN YOĞUN ÇABASIYLA TAHLİYE EDİLİRKEN, FUTBOLCULARIN ARAÇTAN İNMESİNİN HEMEN ARDINDAN OTOBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ.