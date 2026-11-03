Adana merkezli operasyonda 'Kurşunlar' örgütüne 25 gözaltı, bir çocuk yaralandı

operasyonun ayrıntıları:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kurşunlar" adlı silahlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında 3 Kasım 2026 günü saat 06.00'da Adana merkezli olmak üzere üç ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hedef alınan toplam 35 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgüt yöneticileri de yer alırken, soruşturma tespitlerine göre hedef listesinde bulunanlardan 6'sı yurt dışında, 9'u ceza infaz kurumlarında bulunuyordu. Ayrıca 7 şüpheli hakkında başka soruşturma ve dosyalar kapsamında yakalama kararı olduğu, bunlardan 3'ünün kırmızı bültenle arandığı kaydedildi.

örgütün faaliyetleri ve suçlamalar:

Soruşturma dosyasında örgüt üyelerinin katıldıkları eylemler arasında kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, iş yeri ve ikamet kurşunlama, silahla tehdit, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçların bulunduğu belirtildi. Örgütün sosyal medya paylaşımlarıyla kendini tanıttığı ve yeni üyeler kazanmaya çalıştığı tespit edildi.

İncelemelerde, örgüt üyelerinin iş insanlarını yurt dışı kaynaklı telefon numaralarından arayarak ölümle tehdit ettikleri ve haraç adı altında para talep ettikleri belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici olay ise 19 Ekim 2026 tarihinde yaşandı: İddiaya göre örgüt üyeleri, haraç istedikleri bir kişinin 2010 doğumlu oğlunu öldürme kastıyla başından silahla yaraladılar.

soruşturmanın geçmişi ve yargı süreci:

Örgüte yönelik daha önce 26 Haziran 2026'da düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 34'ü tutuklanmıştı. Buna rağmen yürütülen yeni soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin benzer suçlara devam ettikleri değerlendirildi.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Raşit Aktay ile bazı yönetici ve üyelerin, farklı ağır ceza mahkemelerinde uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme gibi suçlardan yargılandıkları ve haklarında kırmızı bülten bulunduğu bildirildi. Yapılan operasyonla ilgili soruşturma ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor; olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adana merkezli 3 ilde "Kurşunlar" suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı