Kayseri'de fabrika müdürünü öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kayseri'de 25 Nisan 2026 tarihinde evinin önünde öldürülen fabrika müdürü Mustafa Demir ile ilgili davada mahkeme, tutuklu sanık M.Ş.'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşma, Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; duruşmada sanık, avukatları ve Demir'in ailesi hazır bulundu.

duruşmada tarafların iddiaları:

Aile avukatı, sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini, mağduru takip edip cinayeti tetikçi gibi işlediğini iddia etti ve sanığın tasarlayarak öldürme suçundan indirimsiz cezalandırılmasını talep etti. Savcılık da benzer şekilde tasarlama yönünden cezalandırma istedi.

Sanık avukatı ise savcılığın tasarlama değerlendirmesine itiraz etti. Avukat, müvekkili ile öldürülen kişi arasında 18 yıllık bir geçmiş bulunduğunu, olay gününde sanığın öldürme amacıyla değil alacağını istemek veya iş bulmak için gittiğini söyledi. Ayrıca tasarlama suçunun oluşması için öldürme kararı ile eylem arasında süre bulunması gerektiğini, dosyada bu yönde kanıt olmadığını öne sürdü. Haksız tahrik iddiası ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması talebi de savunmanın talepleri arasındaydı.

Tutuklu sanık M.Ş. duruşmada pişman olduğunu belirtip cinayeti tasarlamadığını savundu. Sanık, Demir ile uzun süre çalıştıklarını, aralarında kırgınlıklar bulunduğunu, olay günü iş istemek amacıyla gittiğini, Demir'in kendisini hakaret edip elini beline götürdüğünü iddia ederek kendisini korumak için ateş ettiğini söyledi. Olay sonrası saklanmadığını, kolluk kuvvetlerine teslim olduğunu belirtti.

mahkeme kararının sonucu ve gerekçesi:

Tarafların beyanları alındıktan sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanığın eylemini tasarlayarak öldürme kapsamında görmedi ve bu suçlamayı reddetti ancak eylemin kasten öldürme suçunu oluşturduğuna hükmederek sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararda, delil ve anlatımların tasarlama unsurunu kanıtlamaya yeterli olmadığı, ancak failin ölümle sonuçlanan eylemini kasten gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Duruşmada tarafların ve ailenin ifadeleriyle dava sona ererken mahkeme kararında hükmedilen ceza ve suç vasfı açıklandı.

HASTANE