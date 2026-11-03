Erzincan'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

meteorolojik değerlendirme:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerinden başlayacak serin ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Açıklamada, özellikle Erzincan ve çevresinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği vurgulandı.

Bölgeye hakim olan ılık ve mevsim normalleri civarındaki sıcaklıkların, yeni sistemle birlikte düşüş eğilimine gireceği ve gelecek hafta ortasına kadar düşük seyredeceği tahmin ediliyor.

yağış türü ve zamanlama:

Genel tahmine göre 4-9 Kasım tarihlerinde Erzincan çevresinde genellikle sağanak yağış bekleniyor; yüksek kesimlerde ise yağışların kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Komşu illerde ise zamanlama şöyle tahmin ediliyor: Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde 4-5 Kasım tarihlerinde sağanak yağmur ve yükseklerde kar, 6 Kasım Cuma gününden itibaren ise yağışların karla karışık yağmur ve kara döneceği bekleniyor.

riskler ve uyarılar:

Açıklamada düşük sıcaklıklara bağlı olarak yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca soğuk havanın yerel ölçekte zirai don riskini artırabileceği belirtilerek, özellikle açık alanda tarım yapanların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün il merkezleri için öngördüğü en düşük sıcaklık değerleri şu şekilde bildirildi: Erzurum: -5°C, Ardahan: -4°C, Bayburt: -2°C ve Erzincan: 0°C. Vatandaşların ve ilgili kurumların ulaşım, tarım ve enerji gibi altyapı alanlarında hazırlıklı olmaları önerildi.

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşleri ve yerel buzlanma tehlikesine karşı araç kullanıcılarını dikkatli olmaya, çiftçileri ise hassas bitkiler için gerekli koruyucu önlemleri almaya çağırdı.

ERZİNCAN'DA HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK