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Erbaa hattında 400 hapla yakalanan şebeke çökertildi

Tokat Narkotik, Samsun'dan Erbaa'ya gelen iki araca düzenlediği operasyonda 400 uyuşturucu hap ele geçirdi; 3 şüpheli tutuklandı, 1 adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erbaa hattında 400 hapla yakalanan şebeke çökertildi

emniyetin yürüttüğü operasyonun ayrıntıları:

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'dan Erbaa'ya uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı istihbaratını takiben çalışma başlattı. Yapılan tespitler sonucu iki araca yönelik operasyon düzenlendi ve bölgedeki trafik kontrolleriyle aramalar gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve şüpheliler:

Araçlarda yapılan aramalarda 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Ç., S.E. ve E.S. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli U.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

soruşturmanın seyri ve birimlerin rolü:

Operasyonu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erbaa Büro Amirliği yürüttü. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen materyaller ve şüpheliler arasındaki bağlantıların detaylandırılması için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olaya ilişkin delil tespitleri ve ifadelere dayalı incelemeler devam ediyor.

Yapılan operasyon, bölgeye giriş çıkışların takibi ve istihbari çalışmaların koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Resmi açıklamada, benzer sevkiyatların önlenmesine yönelik çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, SAMSUN’DAN...

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, SAMSUN’DAN ERBAA’YA UYUŞTURUCU HAP GETİRDİĞİ BELİRLENEN İKİ ARACA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 400 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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