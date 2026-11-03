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Niğde'de cadde ortasında çarpışma: iki kişi yaralandı

Yukarıkayabaşı Mahallesi Vali Ünal Özgödek Caddesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; sürücü V.Y. ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de cadde ortasında çarpışma: iki kişi yaralandı

Niğde merkezinde trafik kazası

Niğde merkez Yukarıkayabaşı Mahallesi Vali Ünal Özgödek Caddesi üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaza ve yaralananlar:

Edinilen bilgiye göre, 51 TC 994 plakalı aracı sürücüsü V.Y. kullanıyordu. Karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 P 5033 plakalı araçla çarpışma sonucunda sürücü V.Y. ile diğer araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişi de Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında kaza nedenine ilişkin detaylar yetkililer tarafından paylaşılacak.

Niğde’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Niğde’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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