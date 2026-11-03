samsun-erbaa hattında 400 hapla yakalanan şebeke çözülüyor

Tokat polisi iki araçta 400 hap ele geçirdi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'dan Erbaa'ya uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve saha çalışmalarının ardından belirlenen iki araca yönelik operasyon düzenlendi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Operasyonda yapılan aramalarda 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İşlem yapılan araçların Samsun-Erbaa güzergâhını kullandıkları tespit edilirken, ele geçirilen hapların üzerinde yapılan ilk tespit ve delil çalışmalarıyla olayın sevkiyat boyutu araştırılıyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Ç., S.E. ve E.S. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca U.C. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tokat Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Samsun-Erbaa hattındaki denetimleri ve çalışmaları, bölgedeki uyuşturucu sevkiyat zincirine yönelik önemli bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Samsun'dan Erbaa'ya uzanan uyuşturucu sevkiyatına darbe