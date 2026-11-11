Dolar 50,2266 +0,02%
Euro 56,0529 -0,08%
Bist 11.661,86 +0,00%
Altın Gram 6.567,48 +0,91%
EUR/USD 1,1159 -0,07%
Brent Petrol 92,42 +1,02%
--°

Adana merkezli yasadışı bahis ağına darbe: 38 tutuklama, hesaplarda 12 milyar TL

Adana merkezli 15 ildeki operasyonda 48 kişi gözaltına alındı, 38 tutuklandı; hesaplarda 12 milyar TL şüpheli işlem ve 658 milyon TL malvarlığı bulundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 08:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana merkezli yasadışı bahis ağına darbe: 38 tutuklama, hesaplarda 12 milyar TL

Adana merkezli eş zamanlı operasyonun detayları

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama faaliyetlerine yönelik çalışma sonucu 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 48 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

hesap incelemelerinde çıkan veriler:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi. Yapılan mali analizlerde yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. İncelemeler sırasında 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabı belirlendi.

Ayrıca soruşturma kapsamında el konulan taşınır ve taşınmazlar arasında 17 araç, 11 konut ve 8 arsa bulunuyor. El konulan malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu bildirildi.

yargılama süreci ve adli işlemler:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden mahkeme kararıyla 38 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında haklarında adli kontrol kararı verilen 9 şüpheli de bulunuyor. Operasyonun yürütüldüğü soruşturma, yasadışı bahis şebekesinin mali yapısının çözülmesine ve suçtan elde edilen gelirin takibine odaklandı.

Soruşturma ve el koyma işlemleri kapsamında toplanan dijital deliller ile hesap hareketlerinin detaylı incelenmesine devam ediliyor; jandarma yetkilileri, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni tespitlerin ve ek işlemlerin olabileceğini belirtti.

Adana merkezli 15 ilde yasadışı bahis operasyonu: 38 tutuklama

Adana merkezli 15 ilde yasadışı bahis operasyonu: 38 tutuklama

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beşiktaş'ta koruda yakalandılar: iş yeri önünde 24 yaşındaki genç hayatını kaybe...
images

Tonlarca mısır yola saçıldı: Eskişehir çevreyolunda tır devrildi
images

Çınar'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 20 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
images

Jandarmanın operasyonunda Nazilli'de 24 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kentin ortasında çatı serinliği: tilkinin kısa güneş molası

Tonlarca mısır yola saçıldı: Eskişehir çevreyolunda tır devrildi

Beşiktaş'ta koruda yakalandılar: iş yeri önünde 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Nazilli'de entegre afet tatbikatı: kimyasal sızıntı ve kurtarma senaryoları denendi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Beşiktaş'ta son prova: Italiano taktik hazırlıklarını tamamladı