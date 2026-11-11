Adana merkezli yasadışı bahis ağına darbe: 38 tutuklama, hesaplarda 12 milyar TL

Adana merkezli eş zamanlı operasyonun detayları

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama faaliyetlerine yönelik çalışma sonucu 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 48 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

hesap incelemelerinde çıkan veriler:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi. Yapılan mali analizlerde yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. İncelemeler sırasında 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabı belirlendi.

Ayrıca soruşturma kapsamında el konulan taşınır ve taşınmazlar arasında 17 araç, 11 konut ve 8 arsa bulunuyor. El konulan malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu bildirildi.

yargılama süreci ve adli işlemler:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden mahkeme kararıyla 38 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında haklarında adli kontrol kararı verilen 9 şüpheli de bulunuyor. Operasyonun yürütüldüğü soruşturma, yasadışı bahis şebekesinin mali yapısının çözülmesine ve suçtan elde edilen gelirin takibine odaklandı.

Soruşturma ve el koyma işlemleri kapsamında toplanan dijital deliller ile hesap hareketlerinin detaylı incelenmesine devam ediliyor; jandarma yetkilileri, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni tespitlerin ve ek işlemlerin olabileceğini belirtti.

Adana merkezli 15 ilde yasadışı bahis operasyonu: 38 tutuklama