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Tarsus'ta direğin devrilmesine yol açan kaza: 3 yaralı

Tarsus'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 AGY 558 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak devrilmesine yol açtı, 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tarsus'ta direğin devrilmesine yol açan kaza: 3 yaralı

tarsus'ta otomobil direğe çarptı

Tarsus ilçesi Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde meydana gelen kazada, F.K. idaresindeki 33 AGY 558 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Direğin devrildiği kazada araçtaki üç kişi yaralandı.

kaza ve müdahale:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı üç kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından devam ettiriliyor. Kazanın oluş şekli olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi bildirildi; inceleme sonuçları yetkililerce açıklanacak.

TARSUS İLÇESİNDE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

TARSUS İLÇESİNDE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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