İstanbul'da sokak çetesine eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı

operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, çete mensubu oldukları değerlendirilen bazı kişiler tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sokak çetesi olarak değerlendirildiği ve "tehdit" ile "alıkoyma" suçları kapsamında dört ayrı olayla bağlantılarının bulunduğu belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, şüphelilerin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon planlandı ve uygulandı. Belirlenen 36 farklı adrese yapılan baskınlarda toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda, emniyet ekiplerince 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, 4 balistik yelek ve çok sayıda farklı çapta mermi ele geçirildi. Bulunan malzemeler olayla bağlantılı delil olarak kayda alındı.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor; ifadelerinin alınmasının ardından adli süreç işleyecek. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat sürerken, ekiplerin delil incelemeleri ve bağlantı araştırmaları devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ek gözaltılar veya farklı adli işlemler olabileceğine işaret etti.

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