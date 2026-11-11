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Sinop merkezinde narkotik baskını: 19,79 gram ele geçirildi

Sinop'ta kent merkezinde düzenlenen narkotik operasyonda 19,79 gram uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop merkezinde narkotik baskını: 19,79 gram ele geçirildi

Sinop merkezinde narkotik baskını: 19,79 gram ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmada toplam 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Emniyet biriminin açıklamasında, operasyonun kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği ve ele geçirilen maddenin soruşturma dosyasına eklendiği kaydedildi.

SİNOP&#039;TA POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 19,79 GRAM...

SİNOP'TA POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 19,79 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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