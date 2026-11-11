Sinop merkezinde narkotik baskını: 19,79 gram ele geçirildi
operasyonun ayrıntıları:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmada toplam 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
gözaltı ve adli süreç:
Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Emniyet biriminin açıklamasında, operasyonun kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği ve ele geçirilen maddenin soruşturma dosyasına eklendiği kaydedildi.
SİNOP'TA POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 19,79 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.
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