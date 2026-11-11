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Isparta'da operasyon: 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Yalvaç'ta polis ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Isparta'da operasyon: 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

operasyon ve yakalama:

Yalvaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu, hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tespit edilip yakalandı.

emniyetteki işlemler ve teslim:

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, resmi prosedürlere uygun şekilde ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturma işlemleri ve gerekli kayıtlar polis tarafından gerçekleştirildi.

ISPARTA&#039;DA HAKKINDA 11 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ...

ISPARTA'DA HAKKINDA 11 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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