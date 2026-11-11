Isparta'da operasyon: 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

operasyon ve yakalama:

Yalvaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu, hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tespit edilip yakalandı.

emniyetteki işlemler ve teslim:

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, resmi prosedürlere uygun şekilde ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturma işlemleri ve gerekli kayıtlar polis tarafından gerçekleştirildi.

ISPARTA'DA HAKKINDA 11 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ