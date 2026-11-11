Büyükçekmece'de lodosun sahile vuran yüzü: dalgalar 5 metreyi aştı

Büyükçekmece kıyılarında öğleye doğru lodos etkisi sürdü

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, kent genelinde aralıklarla şiddetini artırdı. Özellikle sahil kesimlerinde rüzgarın kuvvetlenmesiyle denizde dalga boylarının zaman zaman metrelerce yükseldiği gözlendi.

kıyıda yükselen dalgalar:

Büyükçekmece açıklarında denizde dalga boylarının zaman zaman 5 metreyi aştığı bildirildi. Sahil boyunca görülen yükselen dalgalar, kıyı şeridinde dalga kırıcıların üzerinde etkisini hissettirdi.

vatandaşların tepkisi:

Anın tadını çıkarmak ya da nadir görülen görüntüleri kaydetmek isteyen vatandaşlar sahile çıktı ve cep telefonlarıyla kayda aldı. Bölgedeki gözlemler, rüzgârın aralıklı olarak güçlenmeye devam ettiğini gösterdi.

Yetkililer tarafından duyurulan ek uyarı veya kapanma bilgisi haberde yer almamakla birlikte, sahil şeridinde benzer hava koşularına karşı dikkatli olunması gerektiği gözlemlendi.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE’DE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN LODOS ETKİLİ OLDU. DENİZDE DALGA BOYLARININ ZAMAN ZAMAN METRELERCE YÜKSELDİĞİ GÖRÜLDÜ.