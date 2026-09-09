Adana otoyolunda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde, Tarsus-Gaziantep-Adana otoyolu kenarında vatandaşlar tarafından çürümüş halde bir erkek cesedi fark edildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

bulgunun tespiti:

Olay yerindeki ilk incelemede, cesedin üzerinde herhangi bir kimlik çıkmadığı tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre vücutta ileri derecede çürüme olduğu ve ilk tespitlerin polise bildirildiği belirtildi. Bölge güvenlik çemberine alındı ve delil toplama işlemleri başlatıldı.

adli işlemler ve soruşturma:

Ceset, yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölüm nedeni, adli tıp uzmanlarının yapacağı otopsi sonrası kesinlik kazanacak. Polis ekipleri, kimliğin tespiti ve ölüm sebebinin açıklığa kavuşturulması için soruşturmayı sürdürüyor.

Otoyol kenarında çürümüş erkek cesedi bulundu