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Andırın'da hayvana kötü muamele iddiası: traktöre bağlanan köpek için jandarma işlem başlattı

Andırın'da traktöre bağlanarak sürüklenen köpeğe ilişkin görüntüler üzerine jandarma harekete geçti; H.Ç. gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 22:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Andırın'da hayvana kötü muamele iddiası: traktöre bağlanan köpek için jandarma işlem başlattı

Andırın'da hayvana kötü muamele iddiası: traktöre bağlanan köpek için jandarma işlem başlattı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir sokak köpeğinin traktöre bağlanarak sürüklendiğine ilişkin görüntülerin tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

olayın tespit süreci:

Edinilen bilgiye göre, olayın yer aldığı Kargaçayırı Mahallesi kaynaklı olduğu belirlenen görüntüler jandarma tarafından incelemeye alındı. Söz konusu kayıtlar doğrultusunda ekipler soruşturma kapsamındaki çalışmayı derinleştirdi.

gözaltı ve soruşturma:

Görüntülerde köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen kişi olduğu iddia edilen H.Ç. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ&#039;IN ANDIRIN İLÇESİNDE BİR KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLAYARAK SÜRÜKLEYEN ŞAHIS...

KAHRAMANMARAŞ'IN ANDIRIN İLÇESİNDE BİR KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLAYARAK SÜRÜKLEYEN ŞAHIS JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINARAK HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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