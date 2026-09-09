Andırın'da hayvana kötü muamele iddiası: traktöre bağlanan köpek için jandarma işlem başlattı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir sokak köpeğinin traktöre bağlanarak sürüklendiğine ilişkin görüntülerin tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

olayın tespit süreci:

Edinilen bilgiye göre, olayın yer aldığı Kargaçayırı Mahallesi kaynaklı olduğu belirlenen görüntüler jandarma tarafından incelemeye alındı. Söz konusu kayıtlar doğrultusunda ekipler soruşturma kapsamındaki çalışmayı derinleştirdi.

gözaltı ve soruşturma:

Görüntülerde köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen kişi olduğu iddia edilen H.Ç. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'IN ANDIRIN İLÇESİNDE BİR KÖPEĞİ TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLAYARAK SÜRÜKLEYEN ŞAHIS JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINARAK HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.