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Nevşehir'de Zübeyde Hanım Caddesi'nde tırın çarptığı 11 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Nevşehir'de bisikletiyle karşıya geçerken tırın çarptığı 11 yaşındaki E.K. yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 22:18

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir'de Zübeyde Hanım Caddesi'nde tırın çarptığı 11 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Nevşehir'de trafik kazası: tır bisikletli çocuğa çarptı

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki E.K.'ye bir tır çarptı. Olayda yaralanan çocuk için kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

kaza anı:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü H.E.A. olan ve plakası 38 AKH 556 olan tır, yola aniden çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair ilk veriler olay yerindeki incelemeler doğrultusunda belirlenecek.

müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı ve çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenleri araştırılıyor.

NEVŞEHİR’DE KALDIRIMDAN BİSİKLETİYLE YOLA ÇIKARAK KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA TIR ÇARPTI....

NEVŞEHİR’DE KALDIRIMDAN BİSİKLETİYLE YOLA ÇIKARAK KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA TIR ÇARPTI. KAZADA 11 YAŞINDAKİ E.K. YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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