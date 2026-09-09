Nevşehir'de Zübeyde Hanım Caddesi'nde tırın çarptığı 11 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Nevşehir'de trafik kazası: tır bisikletli çocuğa çarptı

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki E.K.'ye bir tır çarptı. Olayda yaralanan çocuk için kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

kaza anı:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü H.E.A. olan ve plakası 38 AKH 556 olan tır, yola aniden çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair ilk veriler olay yerindeki incelemeler doğrultusunda belirlenecek.

müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı ve çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenleri araştırılıyor.

NEVŞEHİR’DE KALDIRIMDAN BİSİKLETİYLE YOLA ÇIKARAK KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA TIR ÇARPTI. KAZADA 11 YAŞINDAKİ E.K. YARALANDI.