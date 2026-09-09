Dolar 48,4101 -0,09%
Euro 56,4292 +0,18%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.919,06 +0,15%
EUR/USD 1,1636 +0,06%
Brent Petrol 101,57 +3,73%
--°

Takip sonucu yakalandı: Kırıkkale'de cezaevi firarisi teslim alındı

Kırıkkale'de yürütülen fiziki takip sonucu 'uyuşturucu madde ticareti' ve cezaevinden firar suçlarından 16 yıl 4 ay hapisle aranan U.K. yakalandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 22:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Takip sonucu yakalandı: Kırıkkale'de cezaevi firarisi teslim alındı

Takip sonucu yakalandı: Kırıkkale'de cezaevi firarisi teslim alındı

operasyonun ayrıntıları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada, emniyet ve jandarma ekipleri koordineli şekilde hareket etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü tespit edildi.

Yakalanan kişinin, adli kayıtlarda U.K. (28) olarak geçtiği belirtildi. Operasyon, soruşturmayı yürüten birimlerle koordineli şekilde planlandı ve uygulandı.

işlem ve teslim:

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. U.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli güvenlik önlemleriyle ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KIRIKKALE&#039;DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE CEZAEVİNDEN FİRAR SUÇLARINDAN 16 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ...

KIRIKKALE'DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE CEZAEVİNDEN FİRAR SUÇLARINDAN 16 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası yakınlarında orman yangınıyla müdahale sürüyor
images

Parkta elektrikli tabela kazası: 4 yaşındaki çocuk yaralandı
images

Konya'da araçlarıyla önünü kestiler: iki kişiye 360 bin liralık idari ceza
images

Gaziantep'te damda halı yıkarken akıma kapılan iki kadının ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası yakınlarında orman yangınıyla müdahale sürüyor

Kurtulmuş'tan Adidas reklamına tepki: sağlıkta çifte standart insanlık ayıbıdır

Parkta elektrikli tabela kazası: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Gaziantep'te damda halı yıkarken akıma kapılan iki kadının ölümü soruşturuluyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali