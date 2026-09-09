Takip sonucu yakalandı: Kırıkkale'de cezaevi firarisi teslim alındı

operasyonun ayrıntıları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada, emniyet ve jandarma ekipleri koordineli şekilde hareket etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü tespit edildi.

Yakalanan kişinin, adli kayıtlarda U.K. (28) olarak geçtiği belirtildi. Operasyon, soruşturmayı yürüten birimlerle koordineli şekilde planlandı ve uygulandı.

işlem ve teslim:

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. U.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli güvenlik önlemleriyle ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KIRIKKALE'DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE CEZAEVİNDEN FİRAR SUÇLARINDAN 16 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI