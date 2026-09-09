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Düziçi'nde koordineli müdahale orman yangınını büyümeden durdurdu

Düziçi Kurtlar Mahallesi'ndeki orman yangını, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe itfaiyesinin hızlı, koordineli müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 22:29

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düziçi'nde koordineli müdahale orman yangınını büyümeden durdurdu

yangına müdahale ve kontrol:

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesi Harun Reşit Kalesi civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale süreci ve ekipler:

Olay yerine sevk edilen Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ile Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin büyümesi engellendi ve yangın söndürüldü.

soğutma çalışmaları ve inceleme:

Yangından etkilenen ormanlık alanda soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’DE ÇIKAN ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

OSMANİYE’DE ÇIKAN ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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