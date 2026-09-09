Alpu'da 'Anadolu Mirası' operasyonu: çok sayıda tarihi eser ve bir tutuklama

Operasyon detayları:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen 'Anadolu Mirası' çalışmaları kapsamında Alpu ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 12 adet tarihi sikke ile 2 adet heykel muhafaza altına alındı. Çalışmaların devamında ayrıca 3 adet tarihi eser obje, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 35 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, ruhsatsız av tüfeği taşıdığı gerekçesiyle 16 bin 390 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli hakkında ayrıca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildikten sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR’İN ALPU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN "ANADOLU MİRASI" OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER VE RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.