Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Adana sokaklarında kestane sezonu başladı, fiyatlar tezgâhlarda netleşti

Adana’da soğuyan havalarla sokak tezgâhlarında kestane kebap dönemi açıldı; çiğ 700 TL/kg, pişmiş 1.000 TL/kg ve kestaneler Aydın’dan geliyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana sokaklarında kestane sezonu başladı, fiyatlar tezgâhlarda netleşti

Adana'da kestane kebap tezgâhları açıldı

Adana’da havaların soğumasıyla birlikte sokaklarda kestane kebap satışları başladı. Tezgâhlarda çiğ kestanenin kilogramı 700 TL, pişmiş kestanenin kilogramı ise 1.000 TL olarak tüketicilere sunuluyor.

tezgâh kaynakları ve fiyat bilgileri:

Kestane satıcısı Metin Demir, kestanelerinin Aydın'dan geldiğini belirterek tezgâha yeni çıktıklarını söyledi. Demir, "Kestanelerimiz Aydın’dan geliyor. İnsanlar Adana’da kestaneye büyük bir ilgi gösteriyorlar. Tezgaha çıktığı gibi gelip alışveriş yapıyorlar. Çiğ kestanenin kilosunu 700 TL’den, pişmiş kestanenin kilosunu ise bin TL’den satıyoruz. Kestane mide dostudur, kalbe iyi gelir. Çıkın gelin, tüm Adanalıları kestane yemeye davet ediyorum" dedi.

tüketici görüşleri ve satış örneği:

Müşteriler de tezgahların açılmasını beklediklerini ifade ediyor. Kestane satın alan Abdullah Bülbül ise, "Kestane yemeyi çok severim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Beyne ve böbreklere iyi geldiğini düşünüyorum. Ben 200 gram aldım ve 200 TL ödedim. Herkesi kestane yemeye beklerim. Herkes bu lezzeti tatmalı çünkü çok sağlıklı" şeklinde konuştu.

ADANA&#039;DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE SOKAK TEZGÂHLARINDA KESTANE KEBAP SATIŞI BAŞLADI.

ADANA'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE SOKAK TEZGÂHLARINDA KESTANE KEBAP SATIŞI BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor
images

Amasya'da 22 ayar altınla kaplı lokumun tadım daveti
images

Efsane kırmızı geri döndü: yarım asırlık Massey Ferguson 188 fabrikasyon kalites...
images

Pirina'dan yağ, sabun ve enerjiye: zeytinin atıksız dönüşümü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır'da bel ameliyatlarında küçük kesili perkütan vidalama dönemi

Sonbaharda Dumanlı Yaylası'nda renk cümbüşü

Kök boyanın izinden: Selçuk'tan saraylara uzanan halıcılık mirası

Üçpınar'da zeytin festivali halkın öncülüğünde yoğun ilgi gördü

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi