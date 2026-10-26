Adana'da bin 104 okulda güvenlik ve gıda denetimleri geniş çapta yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde kapsamlı bir okul denetimi yapıldı. Çalışma, okul servisleri, çevre güvenliği ile kantin ve gıda işletmelerinin kontrolünü kapsayacak şekilde planlandı ve uygulandı.

denetim ayrıntıları:

Denetimlerde toplam 826 personel görevlendirildi. Güvenlik kontrolleri kapsamında 118 bin 626 GBT sorgulaması yapıldı. Okul servislerinden 6 bin 638 araç kontrol edilirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 287 servis aracına cezai işlem uygulandı. Ayrıca okul çevrelerindeki 60 metruk bina tespit edilip kontrol edildi.

çalışma kapsamı ve sonuçlar:

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunması amacıyla 2 bin 650 temizlik personeli ile 788 bahçe görevlisi görevlendirildi. Okul ve çevresindeki gıda işletmelerine yönelik ise toplam 1.397 denetim gerçekleştirildi; bu denetimler sonucu 4 kantine idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer, yapılan denetimlerin amacının öğrencilerin can güvenliğini ve hijyenik bir öğrenim ortamını sağlamak olduğunu belirtti. Çalışmanın, kurumlar arası iş birliğiyle düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

ADANA’DA BİN 104 OKULDA YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK VE DENETİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OKUL SERVİSLERİ VE ÇEVRELERİ DENETLENİRKEN, KANTİN VE GIDA İŞLETMELERİ KONTROL EDİLDİ.