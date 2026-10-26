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Siirt'te kavşakta iki araç çarpıştı: otomobil yapıya çarparak durdu

Siirt'te devlet hastanesi kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; araç yapıya çarptı, itfaiye ekipleri iki yaralıyı çıkarıp hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:01

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te kavşakta iki araç çarpıştı: otomobil yapıya çarparak durdu

Siirt'te kaza ayrıntıları

Siirt'te devlet hastanesi kavşağında 34 GMJ 085 plakalı otomobil ile 45 ARZ 478 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kavşaktaki yapıya çarparak durabildi.

Müdahale ve yaralılar:

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralananlar Dilan T. ve Muharrem Y. olup, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldılar. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Soruşturma:

Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SİİRT&#039;TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

SİİRT'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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