Siirt'te kavşakta iki araç çarpıştı: otomobil yapıya çarparak durdu

Siirt'te kaza ayrıntıları
Siirt'te devlet hastanesi kavşağında 34 GMJ 085 plakalı otomobil ile 45 ARZ 478 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kavşaktaki yapıya çarparak durabildi.
Müdahale ve yaralılar:
Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralananlar Dilan T. ve Muharrem Y. olup, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldılar. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Soruşturma:
Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
SİİRT'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
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