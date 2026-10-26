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Sapanca'da güvenlik kameraları iş başındaydı: sahte altınla dolandıran iki şüpheli tutuklandı

Sapanca'da kuyumculara sahte altın verip bozdurmaya çalışan iki kişi, güvenlik kameraları ve mağdur şikayetleri sonucu yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sapanca'da güvenlik kameraları iş başındaydı: sahte altınla dolandıran iki şüpheli tutuklandı

olayın ortaya çıkışı:

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Göl Mahallesi’nde faaliyet gösteren kuyumcu işletmelerine sahte altın verildiği ve bu değerlerin nakde çevrilmek istendiği ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Mağdur işletme sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda başlatılan çalışmada, şüphelilerin V.Y. (23) ve Y.E. (23) olduğu belirlendi.

görüntüler ve soruşturmanın ayrıntıları:

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin dükkâna girişi, çalışana yaklaşıp boynundaki kolyeyi vermesi, kolyenin tartılması ve değer hesaplaması sonrası işletme çalışanlarının şahsa para verdiği anlar yer aldı. Kayıtlar, soruşturmayı yürüten ekiplerin tespit ve yakalama çalışmalarında önemli delil olarak kullanıldı.

Şüpheliler, güvenlik görüntülerinin de yardımıyla kısa sürede yakalandı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

yasal süreç ve cezaevine gönderilme:

Mahkemeye çıkarılan V.Y. (23) ve Y.E. (23) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı kuyumcu işletmeleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KOLYENİN DEĞERİNİN HESAPLANMASI

KOLYENİN DEĞERİNİN HESAPLANMASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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