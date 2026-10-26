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Siirt’te kavşakta çarpışma: otomobil yapıya çarparak durdu, 2 yaralı

Siirt yeni Devlet Hastanesi kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; 34 GMJ 085 ve 45 ARZ 478 plakalı araçlardaki iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt’te kavşakta çarpışma: otomobil yapıya çarparak durdu, 2 yaralı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Siirt yeni Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada, 34 GMJ 085 plakalı otomobil ile 45 ARZ 478 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kavşaktaki yapıya çarparak durdu; çarpışma anına ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri alınmaya başlandı.

yaralıların kurtarılması ve ilk müdahale:

Kazada adı açıklanan Dilan T. ve Muharrem Y. yaralandı. Yaralılar, otomobilde mahsur kaldı; olay yerine gelen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldılar. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza sonrası polis ekipleri ve yetkililer olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın çıkış nedeni, tarafların ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları doğrultusunda değerlendirilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer sürücülerin ve çevredekilerin güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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