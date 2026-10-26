GİBTÜ'de evrensel müşterekler ve bilimsel iş birliği gündemde

Gaziantep Forum III üç gün süren programın ardından tamamlandı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gaziantep Forum III, "İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona: Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar" temasıyla yaklaşık 20 ülkeden akademisyen ve uzmanı bir araya getirdi. Üç gün boyunca süren oturumlar, uluslararası katılımla ortak değerler, çağdaş meseleler ve iş birliği imkanları üzerine yoğun tartışmalar içerdi.

Forumun kapsamı ve ana tartışma eksenleri:

Etkinlik, İslami müştereklerin hem Müslüman toplumlar içinde hem de insanlığın ortak geleceği bağlamında nasıl ele alınması gerektiğini merkezine aldı. Tartışmalarda adalet, merhamet, sorumluluk ve özgürlük gibi değerlerin evrensel anlamı üzerinde duruldu; ortak paydanın farklılıkları ortadan kaldırmak değil, farklılıklara rağmen hakları koruyabilme iradesi olduğuna ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Katılımcılar bilgi ve teknolojinin, özellikle yapay zekâ gibi hızla gelişen alanların, ahlaki sorumlulukla birlikte ele alınmasının gerekliliğini vurguladı. Bilginin ahlakla buluştuğunda insanı yücelten ve hayatı koruyan bir güce dönüştüğü görüşü, forum tartışmalarının tekrar eden temaslarından biri oldu.

açılış konuşmaları ve katılımcı mesajları:

Forumun açılış konferansını yapan Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ile video mesajla programa katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İslam dünyasının ortak değerler etrafında buluşmasının önemine ve küresel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesine dikkat çekti. Etkinlik, farklı disiplinlerden gelen konuşmacıların katkılarıyla disiplinlerarası bir perspektif sağladı.

rektörün değerlendirmeleri ve vurguladığı öncelikler:

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, forumun açılışında İslami müştereklerin yalnızca toplum içi birlik bağlamında değil, insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretme açısından ele alınması gerektiğini belirtti. Demir, Gaziantep'in sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda bilimsel ve fikri birikimiyle uluslararası düzeyde öne çıkması gerektiğini söyledi ve üniversitenin bu tür buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Rektör Demir ayrıca, forumun ortak akıl, bilimsel üretim ve kalıcı iş birlikleri için önemli bir zemin oluşturduğunu; ortaya konan fikirlerin toplantı salonlarıyla sınırlı kalmayıp bilimsel çalışmalara, yayınlara ve somut iş birliklerine dönüştürülmesinin önemine işaret etti.

oturumlar, başkanlar ve sonuç beyannamesi:

Etkinlikte altı ana oturum gerçekleştirildi. Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, Dr. Nevvâf Tekrûrî, Prof. Dr. Recep Şentürk, Mehmet Nezir Gül ve Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu üstlendi. Oturumlarda itikadi müşterekler ve ihtilafın sınırları, fıkhî ortak zemin ve makâsıd, siyasi ve sosyal alanda müşterekler ile İslami müştereklerin yeniden inşasına yönelik pratik yaklaşımlar ele alındı.

Üç gün boyunca yürütülen tartışmaların sonuçlarını içeren sonuç beyannamesi forumun son gününde okundu. Beyanname, toplantıda ortaya konan değerlendirmelerin ve önerilerin bir özeti niteliğinde olup, katılımcılar arasında paylaşılmak üzere hazırlandı.

Gaziantep Forum III, yoğun katılım ve zengin akademik içeriğiyle ortak değerlere dair düşünce üretimini, disiplinlerarası diyalogu ve uluslararası iş birlikleri kurma yönündeki çabaları güçlendirecek bir platform olarak kayda geçti. Üniversite yetkilileri, benzer organizasyonların devam edeceğini ve forum çıktılarının bilimsel çalışmalara dönüşmesine önem vereceklerini belirtti.

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