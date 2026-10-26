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Kaymakam Deniz Yıldırım okullarda, kurslarda ve pazarda temas kurdu

Deniz Yıldırım, Aydıntepe'de anaokulu ve köy okullarını, Halk Eğitimi Merkezi kurslarını ve ilçe pazarını ziyaret ederek eğitimciler ve esnafla görüştü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kaymakam Deniz Yıldırım okullarda, kurslarda ve pazarda temas kurdu

Kaymakamın ilçe ziyareti

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, eğitim faaliyetlerini yerinde görmek ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla ilçe merkezi ile köylerde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında okul yöneticileri, öğretmenler, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve esnafla bir araya gelindi.

Okullarda inceleme ve öğrencilerle sohbet:

Kaymakam Yıldırım, ilçe merkezindeki anaokulu ile Çatıksu ve Aşağıkırzı köylerindeki okulları ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezen Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim ortamları ve ihtiyaçları hakkında yerinde gözlem yaptı.

Halk Eğitimi ve pazar temasları:

Halk Eğitimi Merkezinde açılan kursları inceleyen Kaymakam, usta öğreticilerden kursların işleyişi ve katılımcıların durumuna ilişkin bilgi aldı; kursiyerlerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti. Ziyaret programı kapsamında ilçe pazarına da giden Yıldırım, tezgâh açan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla konuşup esnafa hayırlı işler diledi.

Yapılan temaslar, yerel yönetimin eğitime ve küçük esnafın desteklenmesine verdiği önemi yansıtıyor; Kaymakam Yıldırım, yüz yüze iletişim ve yerinde incelemelerin karar süreçlerine katkı sağladığını vurguladı.

KAYMAKAM YILDIRIM OKUL, KURS VE PAZAR ZİYARETİNDE BULUNDU

KAYMAKAM YILDIRIM OKUL, KURS VE PAZAR ZİYARETİNDE BULUNDU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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