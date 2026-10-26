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Arnavutköy'de viraj kazası: atın kopan bacağı otomobile saplandı

Arnavutköy Hacımaşlı'da virajı alamayan otomobilin karşı yönden gelen ata çarpması sonucu atın bacağı koparak otomobile saplandı; üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:00

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de viraj kazası: atın kopan bacağı otomobile saplandı

Olayın gelişimi:

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi Domuzderesi mevkiinde dün saat 17.40 sıralarında virajı alan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S. idaresindeki 34 PPV 532 plakalı Hyundai marka otomobil, köprü üzerindeki viraja girdiği sırada karşı yönden gelen ata çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle atın bacağı koparak otomobile saplandı; hayvan yaklaşık 10 metre savrularak olay yerinde telef oldu. Otomobilde de önemli maddi hasar oluştu.

Yaralılar ve sağlık müdahalesi:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Yunus S., ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpılan atın binicisi Yaser A. ile diğer attan düşerek yaralanan Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.

Kaza sonrası görüntü ve trafik etkisi:

Olay anını gören başka bir at paniğe kapılarak üzerindeki biniciyi yere fırlattı; böylece toplam üç kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı köprüde virajın olması ve çarpmanın şiddeti, hem atın ölümüne hem de bölgede kısa süreli trafik aksamasına yol açtı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti ve müdahalelerde bulundu.

HAYVAN YAKLAŞIK 10 METRE SAVRULARAK TELEF OLDU

HAYVAN YAKLAŞIK 10 METRE SAVRULARAK TELEF OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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