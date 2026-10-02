Adana'da bir haftalık çalışmayla 42 firari hükümlü yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslara yönelik operasyon yürüttü. Çalışma sırasında hedef şahısların adresleri tek tek tespit edildi ve planlı operasyonlarla yakalanmaları sağlandı.

adres tespiti ve yakalamalar:

Ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek firari hükümlüleri gözaltına aldı. Toplam 42 firari hükümlü hakkında yakalama işlemi yapıldı; şahısların tamamı emniyete sevk edildi.

işlem ve teslim süreci:

Yakalanan hükümlüler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edilmek üzere ilgili cezaevlerine gönderildi. Yakalananlar için kesinleşmiş hapis cezalarının aralığı 1 yıl ile 27 yıl arasında değişiyor.

ADANA’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMI SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 42 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.