Adana'da Çukurova belediyesi'ne geniş çaplı jandarma operasyonu

Çukurova Belediyesi'nde arama sürüyor

Adana'da jandarma ekipleri, Çukurova Belediyesi binası önünde güvenlik önlemleri alarak belediye içinde arama gerçekleştiriyor. Yerel kaynaklar, operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı bulunduğunu aktarıyor.

Belediye önünde alınan önlemler:

Operasyon sırasında jandarma, belediye binası çevresinde kontrol noktaları oluşturarak giriş çıkışları denetliyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında sivil ve resmi personelin binaya girişlerinde kontroller yapıldığı bildirildi.

Gözaltı kararları ve süreç:

Edinilen bilgiye göre operasyona ilişkin olarak mahkeme kararıyla çok sayıda gözaltı kararı çıkarıldı. Yetkililerden operasyonun ayrıntılarına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı; sürecin ilerlemesine bağlı olarak yeni bilgiler paylaşılacak.

Gelişmeler, resmi makamlardan gelecek açıklamalar doğrultusunda takip edilecek ve kamuoyuna aktarılacaktır.

Çukurova Belediyesi’ne operasyon