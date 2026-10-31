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Türkmenistan'ın hızlı yükselişi: liderliğin ve Türk ortakların rolü

Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'ı bölgesinin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ilan etti; Serdar Berdimuhamedov'a fahri doktora ve DEİK nişanı takdim edildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 02:28

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EDİTÖR: Merve Çelik

Türkmenistan'ın hızlı yükselişi: liderliğin ve Türk ortakların rolü

Yılmaz'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan değerlendirmede, Türkmenistan'ın zengin doğal kaynakları ve jeostratejik konumunun yanında halkın gayretiyle ekonomik bir atılım gösterdiği vurgulandı. Yılmaz, ülkenin bugün bölgesinin parlayan yıldızı ve en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline geldiğini belirtti.

Konuşmasında ayrıca modern altyapı, akıllı şehir uygulamaları, sanayi tesisleri ile çağdaş sağlık ve eğitim kurumlarının Türkmenistan'daki kalkınma vizyonunu sergilediğine dikkat çekildi. Yılmaz, bu başarının tesadüf olmadığını, önceki dönemlerde Halk Maslahatı Başkanı, Milli Lider Gurbangulu Berdimuhammedov un himayesinde başlayan ivmenin bugün Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov un liderliğinde sürdüğünü ifade etti.

Takdim töreni ve verilen ödüller:

Program çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a Fahri Doktora Ünvanı ile DEİK Stratejik Dostluk Nişanını takdim etti. Tören, iki ülke arasındaki resmi ve kültürel ilişkilerin simgesel bir adımı olarak nitelendirildi ve üst düzey temasların önemine işaret etti.

Türk iş dünyasının katkısı:

Yılmaz, konuşmasında Türk iş insanlarının Türkmenistan'ın kalkınma hamlesinde güvenilir ortaklar olduğunu vurguladı. Bugün Aşkabat'ın parıldayan caddelerinde, ArkaDağ şehrinin modern dokusunda ve ülke genelindeki sanayi tesislerinde Türk emeği ve imzasının bulunduğunu belirtti.

Türk müteahhitlik sektörünün ulaşmış olduğu hacim ve Türkmenistan'da faaliyet gösteren itibarlı Türk firmalarının ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sunduğu, bu ilişkilerin daha da ileri taşınmasının arzulandığı kaydedildi. Yılmaz'ın sözleri, iki ülke arasında ekonomik iş birliği ve altyapı projelerinin önemine yeniden dikkat çekti.

Sonuç olarak, tören ve değerlendirmeler Türkmen yönetiminin kalkınma yönündeki adımlarının uluslararası alanda takdir edildiğini gösterirken, Türkiye-Türkmenistan ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajları da pekiştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: &quot;Türkmenistan, bölgesinin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkmenistan, bölgesinin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline gelmiştir"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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