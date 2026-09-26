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Adana'da evlilik öncesi destek: çiftlere kredi başvurusu eğitimi

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün programında evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere yönelik 'Evlilik Öncesi Eğitim' verildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Adana'da evlilik öncesi destek: çiftlere kredi başvurusu eğitimi

Adana'da evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere eğitim düzenlendi

Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli uzman tarafından gerçekleştirilen program, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere yönelik olarak planlandı. 'Evlilik Öncesi Eğitim' adlı etkinlikte, evlenmeye hazırlanan çiftlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Programın temel hedefi, evlilik öncesi süreçte çiftlerin bilinçlendirilmesi ve sağlıklı aile yapısının desteklenmesi olarak açıklandı. Eğitimde katılımcılara evlilik sürecine ilişkin temel bilgiler sunularak, çiftlerin ortak karar alma ve iletişim konularında farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Yürütücü ve katılımcı profili:

Eğitim, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli uzman tarafından verildi. Programa, evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlerin katıldığı ve hizmetin proje kapsamında hedef kitleye ulaştırıldığı bildirildi.

Yetkililer, benzer eğitimlerin çiftlerin evliliğe hazırlık sürecinde yol gösterici olduğunu ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

ADANA’DA EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÇİFTLERE YÖNELİK “EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM”...

ADANA’DA EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÇİFTLERE YÖNELİK “EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM” DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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