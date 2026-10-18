Adana'da fırtına çatıyı söküp üç katlı evi harabeye çevirdi

olayın ayrıntıları:

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde dün akşam etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, prefabrik çatısı bulunan 3 katlı binanın çatısını yerinden sökerek çatı katındaki evi kullanılamaz hale getirdi. Olay, binanın içinin darmadağın olduğunu gösteren dron görüntüleriyle kayıt altına alındı.

can kaybı yok, maddi hasar yoğun:

Olay sırasında evde bulunan aile ve misafirlerden oluşan toplam 10 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. Resmi kayıtlarda can kaybı ve yaralanma bildirilmese de bina ciddi maddi hasar gördü.

ev sahibinin anlattıkları:

Ev sahibi Davut Şahin (61), fırtınanın aniden çıktığını belirterek, "Otuz saniye ya sürdü ya sürmedi. Evi yıktı geçti. Hepsi otuz saniyede oldu" dedi. Şahin, önce deprem olduğunu sandıklarını, evde "10-12 kişi" bulunduğunu ve çocukların zarar görmemesinin rahatlatıcı olduğunu kaydetti.

Şahin, yetkililerden yardım beklentisini dile getirerek, "Yapacak bir şey yok. Yetkililer yardım yaparlarsa güzel olur. Yapmazlarsa da canları sağ olsun. Burayı bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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