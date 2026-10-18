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Tunceli'de Bağsuyu'nda dronla kaydedilen domuz sürüsü üreticilerin tedirginliğini artırdı

Çemişgezek’e bağlı Bağsuyu köyünde dronla görüntülenen yaban domuzları, ekili alan ve bahçe zararları nedeniyle çiftçilerin kaygısını artırdı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:12

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de Bağsuyu'nda dronla kaydedilen domuz sürüsü üreticilerin tedirginliğini artırdı

Bağsuyu köyünde dron kaydı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde bir vatandaşın dron ile kaydettiği görüntülerde yaban domuzlarından oluşan bir sürü görüldü. Kayıtlarda domuzların bölge içinde hareketliliği ve sayıca yoğun görünmeleri dikkat çekti.

çiftçilerin endişesi:

Köyde tarımsal üretim yapan çiftçiler, domuz sürülerinin ekili alanlara ve bahçelere zarar verme ihtimalinden dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Mevsimsel ürünlerin zarar görmesi halinde küçük üreticilerin gelirlerinde önemli kayıplar oluşabileceği vurgulanıyor.

olası adımlar ve yerel tepki:

Görüntülerin paylaşılmasının ardından bölge sakinleri yetkililere haber verileceğini ifade etti. Uzun vadeli koruma ve zarar azaltma yöntemleri için yerel yönetim ve üreticiler arasında iletişimin güçlendirilmesi gerektiği konuşuluyor. Ayrıca benzer olayların tekrarlanması halinde zarar tespitinin ve çözüm yollarının hızla devreye sokulması bekleniyor.

ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNE BAĞLI BAĞSUYU KÖYÜNDE DOMUZ SÜRÜSÜ, DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNE BAĞLI BAĞSUYU KÖYÜNDE DOMUZ SÜRÜSÜ, DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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