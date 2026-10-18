Yerel zenginlikten katma değere: Ardahan'da gıda güvenliği paneli

Ardahan'da panelde güvenilir gıda ve yerel değerler öne çıktı

Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde, Ardahan Valiliği ve Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen panelde güvenilir gıda, bilinçli tüketim, gıda israfıyla mücadele ve yöresel ürünlerin ekonomik değeri gündeme getirildi. Program kamu kurumları, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirdi.

Panelin organizasyonu ve katılımcılar:

Etkinlik, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Aykut Gül, kurum temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gündem: güvenilir gıda, israf ve yerel ürünlerin katma değeri:

Panelde gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve doğal kaynakların korunması gibi başlıklar ayrıntılı olarak ele alındı. Ayrıca Ardahan'ın yöresel üretim potansiyelinin geliştirilmesi ve bunların katma değere dönüştürülmesi üzerinde duruldu. Öne çıkan yerel ürünler arasında Ardahan kaşarı, çiçek balı, kavılca buğdayı, Posof fasulyesi ve Ardahan kaz eti sayıldı.

Vali Ömer Hilmi Yamlı programdaki konuşmasında, yerel üretimde katma değerin artırılmasının öncelik taşıdığını vurguladı. Yamlı, sofraya gelen bir dilim ekmeğin arkasında bir yıla varan emek bulunduğunu hatırlatarak gıda israfının önlenmesi gerektiğine dikkat çekti ve Türkiye'de tarladan nihai tüketiciye ulaşana dek Gıda kaybının yüzde 25 ila 40 arasında olduğunu paylaştı.

Vali Yamlı, sadece ham ürün satmanın ötesine geçilmesi gerektiğini söyleyerek arıcılıkta örnek verdi: salt bal satmak yerine arı sütü ve arı zehri gibi katma değerli ürünlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın üreticinin emeğini daha kıymetli hale getireceğini ifade etti.

Panelde yapılan değerlendirmelerde, üretimden tüketime kadar olan süreçte hem israfın azaltılmasına hem de yerel ürünlerin işlenip markalaştırılarak ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik yol haritaları ve öneriler paylaşıldı.

DÜNYA GIDA GÜNÜNDE ARDAHAN'IN YEREL DEĞERLERİNE VURGU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)