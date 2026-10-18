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Körfez'de 4 milyar 292 milyon liralık bütçe kabul edildi; hedef İlimtepe ve yatırımlar

Körfez Belediyesi 2027 bütçesini 4 milyar 292 milyon lira olarak kabul etti; İlimtepe konut projeleri, altyapı ve spor yatırımları öncelikli.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Körfez'de 4 milyar 292 milyon liralık bütçe kabul edildi; hedef İlimtepe ve yatırımlar

Körfez Belediyesi 2027 tahmini bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi:

Körfez Belediyesi meclisi, ekim ayı toplantısının ikinci oturumunda 2027 yılı tahmini bütçesini 4 milyar 292 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul etti. Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen oturumda bütçe madde madde okunarak görüşüldü ve muhalefet üyeleri çeşitli eleştirilerde bulundu.

bütçe görüşmelerinde öne çıkanlar:

Söğüt, bütçenin tüm müdürlüklerle ayrıntılı şekilde hazırlandığını vurguladı. Rutin ve zorunlu giderlerin yanı sıra kentin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara önem verildiği belirtildi. Toplantıda ayrıca sıfır atık hibe programı projesine ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi; belediye tarifelerine ilişkin rapor ise komisyon talebi üzerine bir sonraki meclis toplantısına ertelendi.

Belediye Başkanı Söğüt, yöneltilen eleştirilere yanıt vererek yatırım ve hizmet odaklı bir bütçe anlayışı benimsediklerini ifade etti. Söğüt, belediyenin temel amacının Körfez halkının sorunlarına çözüm üretmek olduğunu ve kenti geliştirmeye yönelik kararlılıklarının sürdüğünü kaydetti.

İlimtepe projeleri ve yol çalışması:

Bütçede yer alan 770 milyon liralık sermaye geliri kalemiyle ilgili olarak Söğüt, bu tutarın büyük bölümünün arsa satışından ziyade hasılat paylaşımı gelirlerinden oluştuğunu belirtti. İlimtepe bölgesinde yaklaşık 250 dönümlük konut alanında güncel imar ve deprem mevzuatına uygun, sosyal donatıları güçlü yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.

Yine Söğüt, İlimtepe yolunda uzun süredir planlanan çalışmaların başladığını bildirdi. Yaklaşık 6 kilometrelik güzergahın eğiminin düşürülerek daha uygun hale getirildiği, altyapı, ulaşım ve eğitim-yeşil alan ihtiyaçlarının dikkate alındığı aktarıldı. Söğüt, yeni konut projelerinin istihdam ve ticari hareketliliğe de katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca altyapı, kentsel dönüşüm, kapalı spor salonu ve Çamlıtepe’deki spor tesisi projelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bakanlıkların desteklerine teşekkür edildi ve yatırımların sürdürülmesi hedefi yinelendi.

Belediye yönetimi, her bütçe döneminde hizmet ve yatırım kapasitesini artırma niyetini vurgularken, Söğüt "Yatırım iştahımız, çalışma iştahımız her bütçe döneminde en fazlasını yapmak" ifadelerini kullandı. Meclisin bir sonraki toplantısının 3 Kasım Salı günü saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.

KÖRFEZ BELEDİYESİNİN 2027 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ, EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ İKİNCİ OTURUMUNDA 4...

KÖRFEZ BELEDİYESİNİN 2027 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ, EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ İKİNCİ OTURUMUNDA 4 MİLYAR 292 MİLYON LİRA OLARAK OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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