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Abant'ta sonbahar ve kış iç içe: renklerle beyazın buluştuğu anlar

Ekimle birlikte Abant Gölü Milli Parkı’nda sararan yapraklar ve yüksek kesimlerde düşen ilk kar bir arada; yüzlerce ziyaretçi bu eşsiz manzarayı izliyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Abant'ta sonbahar ve kış iç içe: renklerle beyazın buluştuğu anlar

doğanın iki mevsimi aynı anda:

Abant Gölü Milli Parkı, Ekim ayının gelmesiyle birlikte ziyaretçilerine alışık olmadıkları bir görüntü sunuyor. Göl çevresindeki ağaçlar sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarına bürünürken, yüksek rakımlı tepelerde etkili olan ilk kar örtüsü kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Bu eşzamanlı değişim, parkın karakterini sonbaharın sıcak renkleri ile kışın sakin beyazlığının buluştuğu benzersiz bir görselliğe taşıdı.

ziyaretçi ilgi ve aktiviteler:

Hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, Abant’ın yolunu tuttu. Göl çevresinde yürüyüş yapanlar, hatıra fotoğrafları çektirenler ve fayton turlarına katılanlar, sararan yapraklar ile beyaz örtünün yan yana olduğu manzaranın tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, serin havayı ve sakin atmosferi tercih ederek doğa ile temas kuruyor; birçok kişi farklı mevsim renklerini fotoğraflamak için özel rotalar oluşturuyor.

koruma ve deneyim dengesi:

Türkiye’nin önemli tabiat alanlarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda, bu mevsimsel geçiş ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken, doğal dengenin korunması da ön planda tutuluyor. Parktaki altyapı ve yürüyüş yolları, artan ziyaretçi akışına rağmen ziyaret deneyimini güvenli ve konforlu kılmayı hedefliyor. Abant’ta sonbaharın bitişi ile kışın başlangıcının aynı anda yaşandığı bu dönem, doğaseverler ve tatilciler için yılın en ilgi çekici zamanlarından biri olmaya devam ediyor.

ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI’NDA EKİM AYIYLA BİRLİKTE SONBAHAR VE KIŞ MANZARALARI AYNI ANDA...

ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI’NDA EKİM AYIYLA BİRLİKTE SONBAHAR VE KIŞ MANZARALARI AYNI ANDA YAŞANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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