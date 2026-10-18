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Kastamonu'da yükseklerde kar sessizliği: köyler beyaza büründü

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü; Sünlük köyündeki anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:07

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu'da yükseklerde kar sessizliği: köyler beyaza büründü

Kastamonu'da yüksek köylerde kar etkili oldu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı yerleşim yerlerini beyaz örtüyle kapladı. Yerel ölçekte etkili olan yağış, özellikle yüksek kesimlerde belirgin görüntüler oluşturdu.

etkinin görüldüğü yerler:

İlçe sınırları içindeki yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı yüzeyi kaplayacak düzeye ulaşırken, Sünlük köyü öne çıkan yerleşimler arasında yer aldı. Bölgede görülen beyaz örtü, yüksek kesimlerin manzarasını değiştirdi.

görüntüler ve kaydedilen anlar:

Sünlük köyünde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda köy yolları ve evlerin çevresi karla kaplanmış şekilde yansıyor; kısa süreli gözlemlerde kar örtüsünün yerleşimlerde belirgin olduğu görülüyor.

Yetkililerce yapılan anlık duyurular veya ek açıklamalar haberde yer almazken, bölgedeki kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi ve yüksek kesimler beyaz renge büründü.

İHSANGAZİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE YÜKSEK RAKIMLI KÖYLER BEYAZ ÖRTÜYLE...

İHSANGAZİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE YÜKSEK RAKIMLI KÖYLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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