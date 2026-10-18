Yangın mağduru üreticilere kış öncesi 30 ton yem desteği

İzmir büyükşehir belediyesinden yangın mağdurlarına yem yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kırsal alanlarda çıkan yangınlardan zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kış öncesinde destek sağladı. Belediye, afetle zarar gören meralar ve kışlık yem stokları hasar gören üreticilerin yükünü hafifletmek amacıyla 12 ilçede çalışmalar yürüttü.

Destek kapsamı ve dağıtım:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yapılan çalışmada, Aliağa, Bergama, Buca, Dikili, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı olmak üzere 12 ilçede yangından etkilenen 47 üreticiye toplam 30 ton hayvan yemi desteği sağlanıyor. Meraları yanan ve kışlık yem stokları zarar gören üreticilere yönelik bu yardımın amacı, afetin yol açtığı kayıpların etkilerini azaltmak ve hayvansal üretimin sürekliliğini desteklemektir.

Belediyenin sürdürülen destek çalışmaları:

Tarımsal Üretim Şube Müdürü Çağdaş Erol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve geldiği günden bu yana afetlerden zarar gören 223 üreticiye toplam 290 ton yem desteği sağlandığını belirtti. Erol, yangın sonrası ön inceleme ve hasar tespit çalışmalarının sahada sürdüğünü, itfaiye raporları ve tespitler doğrultusunda üreticilere gerekli yardım ve teknik danışmanlıkların ulaştırıldığını ifade etti.

Erol, özellikle kış aylarında meralarda hayvan otlatmanın zorlaştığını vurgulayarak, meraların zarar görmesi halinde üreticilerin hayvanlarını dam ve ağıllarda beslemek zorunda kaldığını, bu nedenle yem desteğinin üretimin sürdürülebilirliği ve hayvan refahı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Üreticilerin deneyimi ve ihtiyaçlar:

Menemen Belen Mahallesi Muhtarı Birol Oğuz, yangının yaklaşık iki ay önce hayvanların otlatıldığı dağlık alanlarda çıktığını ve otlatma alanlarının tamamen yandığını bildirdi. Oğuz, belediyenin temin ettiği desteğin üreticiler için bir rahatlama sağladığını ve kendi imkanlarıyla almak zorunda kalacakları yemin karşılandığını belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan kadın üretici Kezban Kahraman, yangında kış için hazırladıkları samanların tamamının yandığını, yeniden yem almak zorunda kaldıklarını ve bugünkü desteğin kendilerini çok sevindirdiğini anlattı. Kahraman, hayvanlarına duygusal bağları olduğuna dikkat çekerek emeğin ve zorlukların altını çizdi.

Kasım Çakır, meraların yanmasıyla koyun ve keçilerinin etkilendiğini, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle gelir-gider dengesinin bozulduğunu söyleyerek bu tür desteklerin hayvancılığı yaşatmada belirleyici olduğunu dile getirdi. Çoban Ruhi Şenkalın ise otlakların zarar görmesi nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini ve sağlanan desteğin maliyetleri düşürerek üreticiyi rahatlatığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu dağıtım, hem yangından etkilenen ailelerin kış öncesi besin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de bölgedeki hayvansal üretimin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor. Belediye ekipleri, hasar tespitinden teknik desteğe kadar kapsamlı bir saha çalışmasıyla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir’den yangından etkilenen üreticilere yem desteği