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Antakya karate takımından şampiyonaya 12 madalya ile yolculuk

Antakya Belediyesi karatecileri Gaziantep'te Yıldızlar Ligi 3. Etap'ta 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronzla 12 madalya kazanıp Türkiye Şampiyonası'na hak kazandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 01:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Antakya karate takımından şampiyonaya 12 madalya ile yolculuk

Antakya Belediyesi karate takımı Gaziantep'ten 12 madalya ile döndü

Antakya Belediyesi Karate Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Yıldızlar Ligi 3. Etap Türkiye Seçmeleri'nde başarılı bir performans sergileyerek Türkiye Karate Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Organizasyondaki sonuçlar, kulübün genç sporcu havuzunun derinliğini ve hazırlık sürecinin etkisini ortaya koydu.

Başarı tablosu:

Organizasyonda Antakya Belediyesi sporcuları 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. Altın madalya kazanan sporcular olarak bildirilen isimler şunlar: Damla Karatoz (54 kilo), Deniz Karatoz (52 kilo), Fatmanur Saldıray (55 kilo), Hale Zekur (bayanlar kata) ve Fetva Bereket (41 kilo). Gümüş madalya kazanan sporcular Elif Mira Kara (32 kilo), Elif Oruç (29 kilo) ve Ali Efe Sarıgül (55 kilo) oldu. Bronz madalyalar ise Ayşe İrem Kara (38 kilo), Sara Saldıray (32 kilo), Hale Zekur (44 kilo), Ali Terkeş (50 kilo) ve Ada Aydınlıoğlu (55 kilo) arasında paylaştırıldı.

Belediye desteği ve hedefler:

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, sporcuların elde ettiği sonuçların kendilerini gururlandırdığını belirtti. Başkan Yapar, belediye olarak spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, Antakya'yı en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Takımın bu performansı, önümüzdeki Türkiye Karate Şampiyonası için beklentileri yükseltiyor. Sporcuların hazırlıklarını sürdürmesi ve turnuvaya odaklanması, Antakya'nın mücadeleci kimliğini Türkiye arenasında da görünür kılma hedefinin devam ettiğini gösteriyor.

ANTAKYA BELEDİYESİ KARATE TAKIMI SPORCULARI, GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN TÜRKİYE SEÇMELERİNDE...

ANTAKYA BELEDİYESİ KARATE TAKIMI SPORCULARI, GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN TÜRKİYE SEÇMELERİNDE KAZANDIKLARI MADALYALARLA TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONASI’NA KATILMAYA HAK KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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