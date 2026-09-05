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Adana'da göl kenarında resepsiyon: ABD'nin 250. yılına diplomasi vurgusu

ABD Adana Konsolosluğu, Seyhan Gölü'nde düzenlenen resepsiyonla Amerikan bağımsızlığının 250. yılını ve Türkiye ile iş birliklerini vurguladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Adana'da göl kenarında resepsiyon: ABD'nin 250. yılına diplomasi vurgusu

Seyhan Gölü manzarasında resepsiyon

ABD Adana Konsolosluğu, Amerikan bağımsızlığının 250. yılını kutlamak amacıyla Seyhan Gölü kıyısında bir resepsiyon düzenledi. Etkinlikte ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Alyce Abdalla ve ABD Adana Konsolosu Eric Mehler konuşma yaptı ve iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluk vurgulandı.

resmi konuşmalar ve diplomasi vurgusu:

Başmüsteşar Abdalla, konuşmasında bu tarihi dönüm noktasının yanı sıra ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine değindi. Bu akşam Amerikan bağımsızlığının 250. yılını, bir asra yaklaşan ABD-Türkiye dostluğunu ve yıllardır süregelen güçlü ortaklığımızı kutluyoruz ifadelerini kullandı. Konuşmada ayrıca 2027'de resmî diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlanacağının hatırlatılması öne çıktı.

bölgesel ziyaretler ve iş birliği gündemi:

Ağustos ayı başında Türkiye'ye gelen Abdalla, Konsolosluğun görev bölgesinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgiler paylaştı. Bu kapsamda, 2023 depremlerinde hasar gören Antakya'daki Aziz Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi restorasyonunu destekleyen ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu projesindeki ilerlemeleri yerinde görmek üzere Hatay'a yapılan ziyarete değindi. Abdalla ayrıca İncirlik Hava Üssü'nün iki ülkenin güvenlik iş birliğindeki önemine işaret etti ve kısa süre önce Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin bu iş birliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Konuşmada iki ülkenin ikili ticaret hacmini 100 milyar dolar'a çıkarma hedefi de vurgulandı.

Etkinlikte konuklar, Amerikan bağımsızlığının kuruluşundaki isimleri ve hikâyeyi anlatan Amerika’nın Kurucuları Müzesi sergisini gezme fırsatı buldu. ABD Adana Konsolosluğu, kutlamaya katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

ABD ADANA KONSOLOSLUĞU, AMERİKAN BAĞIMSIZLIĞININ 250. YILINI KUTLAMAK ÜZERE SEYHAN GÖLÜ MANZARASI...

ABD ADANA KONSOLOSLUĞU, AMERİKAN BAĞIMSIZLIĞININ 250. YILINI KUTLAMAK ÜZERE SEYHAN GÖLÜ MANZARASI EŞLİĞİNDE BİR RESEPSİYON DÜZENLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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