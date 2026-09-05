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söke'den yüksel kavas, ayso mavi liste adayı oldu

Söke'nin sanayici Yüksel Kavas, Aydın Sanayi Odası seçimlerinde başkan Gökhan Maraş'ın Mavi Liste'sinden aday oldu; sektörel komitede yer alacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

söke'den yüksel kavas, ayso mavi liste adayı oldu

AYSO seçimlerinde söke'den güçlü aday

Aydın Sanayi Odası (AYSO) seçimlerinde mevcut başkan Gökhan Maraş liderliğindeki Mavi Liste şekillenmeye devam ediyor. Söke iş dünyasının tanınmış isimlerinden Yüksel Kavas da bu listeye katılarak adaylığını açıkladı. Kavas'ın listeye dahil olması, hem AYSO içinde hem de Söke'de dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kavas'ın adaylığı ve sorumluluk alanı:

Toplantıda alınan bilgilere göre Yüksel Kavas, Mavi Liste'den Et, Süt, Su Ürünleri, Şekerli Maddeler ve Alkollü-Alkolsüz İçecekler sektörüyle ilgili komitede aday olacak. Bu pozisyon, ilgili sektörlerdeki üretim ve ticareti temsil etme ve oda içinde sektörel politika oluşturma açısından belirleyici rol taşıyor.

Söke iş dünyasında yankıları:

Kavas, Maraş'ın yeni dönem adaylığını duyurduğu lansman toplantısına katıldı ve etkinlikte Gökhan Maraş ile birlikte AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile fotoğraf çekildi. Kavas'ın listeye girişi, Söke'den AYSO yönetimine katılan sanayici sayısının artması anlamına geliyor ve yerel iş dünyasında olumlu yankı buldu.

AYSO seçimlerinde Mavi Liste'nin kadrosuna dahil olan Kavas'ın adaylığı, liste ile yarışacak ekiplerde Söke temsilinin güçlendiğini gösteriyor. Seçim süreci ilerledikçe listelerin ve komite dağılımlarının nasıl şekilleneceği yakından izlenecek.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) SEÇİMLERİNDE MEVCUT BAŞKAN GÖKHAN MARAŞ’IN MAVİ LİSTE’SİNDE ADAYLAR...

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) SEÇİMLERİNDE MEVCUT BAŞKAN GÖKHAN MARAŞ’IN MAVİ LİSTE’SİNDE ADAYLAR BELLİ OLURKEN, SÖKE İŞ DÜNYASININ TANINAN İSİMLERİNDEN OLAN YÜKSEL KAVAS DA LİSTEDE YER ALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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