Adana'da görüntülerle tespit edilen kadın hırsız tutuklandı

Adana'da apartman dairesinden hırsızlık iddiası

Adana'nın Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi'nde 25 Eylül tarihinde bir apartman dairesine giren iki kadın, evde bulunan 10 bin TL ile çeyrek altını çaldı. Olay, daire sahibi Nur Banı S.'nin durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı.

Olayın gelişimi:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzlerini eşarp ile gizleyen iki kadının apartmanın zillerini çalarak kapıyı açtırdığı, içeri girince elleriyle yüzlerini kapatarak kameradan saklanmaya çalıştıkları görüldü. Şüpheliler, binanın 3'üncü katındaki Nur Banı S.'ye ait dairede kimsenin olmadığını fark edip kapı kilidini açarak içeri girdiler.

Yatak odasında bir süre dolaşan kadınlar, odada bulunan 10 bin TL ve çeyrek altını alıp binadan ayrıldı. Giriş ve çıkış anları apartman kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri bölgedeki ve apartmandaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceledi.

Yakalama, ifade ve önceki dosya:

Görüntü incelemesi sonucu şüphelilerin Kibariye S. (34) ve Ç.L. (17) olduğu belirlendi. Yapılan operasyonla Kibariye S. yakalandı; evinde kapıları açmak için kullanılan plastik aparat ele geçirildi. Ç.L. için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Emniyetteki sorgusunda Kibariye S.'nin, "Görüntülerdeki kişi ben değilim, belirtilen adrese de hiç gitmedim" dediği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dosyada ayrıca 12 Mart tarihinde aynı yöntemle başka bir apartman dairesinden 51 bin TL ile 30 euro çalındığı ve çalınan paranın bir kısmıyla alışveriş yapıldığı bilgisi yer alıyor. Bu hırsızlığın ardından tutuklanan Kibariye S.'nin daha önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.

KİBARİYE S. ELİYLE YÜZÜNÜ KAPATARAK HIRSIZLIĞI GERÇEKLEŞTİĞİ APARTMANA GİRDİĞİ AN