Adana'da hasat bereketli ama pazar kapanınca mandalina dalında 3 liraya indi

Adana'da hasadı devam eden mandalina üretiminde rekolte hedefi yüksek ancak dış pazarın kapanması fiyatları aşağı çekti. Bölgeden alınan bilgilere göre, ürün ağaçta beklerken kilogram fiyatı 3 liraya kadar geriledi; boy ve cinsine göre fiyatlar en düşük 3, en yüksek ise 6-7 lira arasında alıcı buluyor.

Rekolte ve üretim süreci:

Bu sezon Adana'da 401 bin dikili mandalina ağacı ile yaklaşık 1 milyon 165 bin ton rekolte hedefleniyor. Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol cinsi erkenci mandalinalarda tarım işçileri sabah erken saatlerde bahçelere girip ürünleri topluyor ve yurdun dört bir yanına gönderiliyor. İlk hasatta dalında kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan mandalinalar, ihracat kanallarının daralmasıyla kısa sürede değer kaybetti.

İhracat engeli ve maliyet baskısı:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan üretimde rekoltenin iyi olduğunu ancak Karadeniz'deki gemi trafiğinin kapalı olmasının yurt dışı pazarlamayı zora soktuğunu belirtiyor. Doğan, mandalina kesiminin 29 Eylülde, ihracatın ise 6 Ekimde başladığını, bu yıl ürünün para etmemesi nedeniyle kesimin yavaşladığını vurguladı. Rusya ve Ukrayna'ya kara yoluyla tırlar üzerinden yapılan sevkiyatın maliyetinin çok yüksek olması, nakliye fiyatlarının üreticilerin belini büktüğüne dikkat çekiliyor.

Doğan ayrıca, gemi trafiği açılmadığı sürece tırlarla yapılan sevkiyatın sürdürülebilir olmadığını, üretimin başlıca gerekçesinin yurt dışı pazarlar olduğunu hatırlatarak ürünlerin ağaçta kalma tehlikesi yaşadığını belirtti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteği talep edildi.

Üreticiler, ürünün dalda kalmasının hem kalite kaybına hem de ekonomik zarara yol açtığını söylüyor. Nakliye maliyetleri ve pazarlama sıkıntıları çözülmediği takdirde yerel piyasada fiyat baskısının devam etmesi bekleniyor.

Üreticinin durumu ve talepleri:

Mandalina üreticisi İbrahim Kaya, verimin iyi olduğunu ancak fiyatların iç açıcı olmadığını söyledi. Kaya, ürün para etmediği için tüccara karşı söz haklarının kalmadığını, malın ağacın temizlenmesi için ne fiyat veriliyorsa kabul etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Ürünün ağaçta kalmasının mahsulde düşüşe neden olduğunu belirten üretici, en azından malın ağaçtan alınarak piyasanın rahatlatılmasını istiyor.

Özetle, Adana'da yüksek rekolte ve yoğun hasada rağmen Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapanan deniz yolları ile yükselen nakliye maliyetleri üreticiyi zora sokuyor; çözüm beklentisi DFİF başta olmak üzere devlet destekleri ve lojistik kanalların yeniden açılmasında yoğunlaşıyor.

ADANA'DA MANDALİNA HASADI SÜRÜYOR