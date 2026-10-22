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Kayserispor'da Atila Gerin: oyun gücümüzü artırıp yeni bir seri başlatmak istiyoruz

Atila Gerin, ekibin oyun gücünün yükseldiğini, Pendikspor maçıyla yeni bir seri hedeflediklerini ve eksikleri kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:28

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'da Atila Gerin: oyun gücümüzü artırıp yeni bir seri başlatmak istiyoruz

Gerin: oyun gücümüzü artırarak yola devam etmek istiyoruz

Kayserispor, 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerindeki antrenmanı Teknik Direktör Atila Gerin yönetirken, oyuncular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa alanda pas çalışması yaptı. Antrenman sırasında takımın moralinin yüksek olduğu ve oyuncuların neşeli göründüğü dikkat çekti.

Hazırlık süreci ve takım atmosferi:

Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Gerin, takımda hızlı bir gelişim olduğunu vurguladı. Teknik direktör, ligdeki konumla ilgili olarak '11. haftada ligin lideriyiz' tespitine atıfta bulunarak istatistiklerin de takım lehine olduğunu belirtti. Gerin, oyunun biçimlenmeye başladığını, oyuncuların ne yaptığını bilerek telaşa kapılmadan pozisyon aradığını ve kendi yetenekleriyle oyunu birleştirebildiğini söyledi.

Hedefler, eksikler ve beklentiler:

Gerin, sürecin kusursuz ilerlemediğini ancak ekibin kısa sürede önemli mesafe katettiğini ifade etti: 'Sezon başında dört dörtlük değildik. Bir sürü kaostan çıkmıştık. Çok şükür hepsini atlattık. Artık yola girdik.' Teknik adam, Pendikspor deplasmanına da 'kazanmak için' gideceklerini ve bu maçla yeni bir serinin başladığını umduklarını ekledi. Gerin eksikliklerin farkında olduklarını, böyle oyunları oynamanın bazen aylar ya da seneler alabildiğini ama oyuncuların iki ay içinde hızlı reaksiyon verdiğini vurguladı.

Takım içinden de benzer bir kararlılık sesi yükseliyor. Benhur Keser, son haftalardaki süreci olumlu bulduklarını ifade ederek Batman maçında kaybedilen 2 puanın kendilerini üzdüğünü, bu kaybı bir yol kazası sayıp hedeflerinden sapmayacaklarını söyledi. Keser, önlerindeki üç maçı lehlerine çevirmek istediklerini ve şampiyonluk iddialarını kaliteleriyle sürdürdüklerini belirtti.

Rumen futbolcu Denis Radu ise tedavisinin sürdüğünü, durumunun iyi olduğunu ve Pendik maçına hazır olacağını açıkladı. Radu ayrıca takım arkadaşlarının mücadele gücünün yüksek olduğunu dile getirdi.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN, TAKIMIN GELDİĞİ DURUMDAN ÇOK MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTEREK...

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN, TAKIMIN GELDİĞİ DURUMDAN ÇOK MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTEREK, "OYUN GÜCÜMÜZÜ ARTIRARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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