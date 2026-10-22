Sarıgöl'de imam hatip okullarının 75'inci yılı etkinlikle kutlandı

Sarıgöl'de yıl dönümü töreni

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde imam hatip okullarının kuruluşunun 75'inci yılı çeşitli etkinliklerle anıldı. Tören, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlendi ve okul topluluğunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın içeriği:

Etkinlik kapsamında öğrenciler şiirler okuyup ilahiler seslendirdi, ayrıca Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Seyirciler için film gösterimi ile tiyatro sahnelendi; sunulan program, hem dini hem kültürel unsurları bir araya getirdi. Öğrencilerin sahne alması, genç kuşağın bu tür programlara aktif katılımını ortaya koydu.

Katılımcılar ve vurgular:

Törene Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Uğurlu, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Yerel yetkililerin ve eğitimcilerin hazır bulunması, kutlamanın hem eğitim hem de toplum hayatı açısından önemini gösterdi.

Organizasyon, imam hatip okullarının kuruluşunun tarihselliğini hatırlatırken öğrencilere sahne deneyimi sağladı ve izleyicilere farklı sanat formlarını aynı çatı altında sunma imkânı verdi. Etkinlik, okul topluluğu ve ilçedeki paydaşlar arasında bir araya gelme fırsatı olarak değerlendirildi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İMAM HATİP OKULLARININ KURULUŞUNUN 75’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ. ÖĞRENCİLERİN ŞİİRLER OKUDUĞU, İLAHİLER SESLENDİRDİĞİ VE KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ SUNDUĞU PROGRAMDA, FİLM GÖSTERİMİ VE TİYATRO GÖSTERİSİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.