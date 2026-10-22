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Ayvalık yeni döneme 3,1 milyar lira bütçeyle hazırlanıyor

Ayvalık Belediye Meclisi, 2027 bütçesini 3,1 milyar TL olarak oy birliğiyle kabul etti; kaynaklar insan odaklı ve sürdürülebilir hizmetlere yönlendirilecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ayvalık yeni döneme 3,1 milyar lira bütçeyle hazırlanıyor

Ayvalık meclisinde 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde belediyenin 2027 mali bütçesini görüştü. Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirilen oturumda, meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından bütçe oylamaya sunuldu ve 3 milyar 100 milyon TL tutarındaki bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Toplantının ardından konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kabul edilen bütçenin kullanımıyla ilgili önceliklere dikkat çekti. Başkan Ergin, "Ayvalık halkının 2027 yılı bütçesi, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminde 3 milyar 100 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Biz Ayvalık’ın her kuruşunu hemşehrilerimiz için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Ayvalık’a hizmette daima ileri! Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Stratejik öncelikler ve performans programı:

Belediye yönetimi, 2027 Mali Yılı Performans Programı kapsamında kaynakların insan odaklı, etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanılacağını vurguladı. Başkan Ergin, stratejik planlama sürecinde gerçekçi, uygulanabilir ve ölçülebilir hedeflere önem verildiğini belirterek performans programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ergin ayrıca, "2027 Mali Yılı Performans Programımızda kaynaklarımızı etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanmayı hedefliyoruz. Ayvalık’ın gelişimi için belirlediğimiz stratejik amaç ve hedeflerin gerçekçi, uygulanabilir ve ölçülebilir olması konusunda titizlikle çalıştık" sözleriyle programın esaslarını özetledi.

Yatırımlar ve hizmetlerin önceliklendirilmesi:

Kabul edilen bütçeyle belediyenin yeni mali yıldaki hizmet, yatırım ve proje çalışmalarının finansal çerçevesi belirlendi. Yönetim, mevcut projelerin tamamlanmasına öncelik verirken, ivedi ihtiyaçlara yönelik yeni projelerin de hayata geçirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda kent yaşamının iyileştirilmesi, altyapı ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi başlıca odak alanları olarak öne çıkıyor.

Başkan Ergin, yeni dönemde tamamlanmakta olan projelerin sonuçlandırılmasının yanı sıra öncelikli projelere hız verileceğini belirterek emeği geçen kurum ve kuruluşlara, muhtarlara, çalışma arkadaşlarına ve hemşehrilerine teşekkür etti.

Mecliste oy birliğiyle onaylanan 3 milyar 100 milyon TL tutarındaki bütçe, Ayvalık Belediyesi’nin 2027 yılı için planladığı hizmetlerin finansmanını sağlayacak. Belediye yönetimi, kabul edilen program doğrultusunda harcama disiplinine sadık kalarak kentin yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalara öncelik vereceğini açıkladı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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