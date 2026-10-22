Muğla'dan kışa hazırlık: kara kış desteği yüzde 32 artırıldı

Muğla Büyükşehir kara kış desteğini güçlendirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaklaşan kış dönemine yönelik yürüttüğü yardımları genişletti. Artan temel ihtiyaç giderleri ve kış koşullarının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan Kara Kış Destek paketi, yapılan son düzenlemeyle yüzde 32 artırılarak 9 Bin TL seviyesine çıkarıldı.

kimler yararlanacak ve düzenleme nasıl uygulanıyor:

Destekten, Muğla Kart sosyal yardımından faydalanan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilerek tek seferlik sosyal yardım alan kişiler yararlanacak. Uygulama kapsamında verilen kara kış desteği, mevcut sosyal yardımların üzerine yılda bir kez olmak üzere ekleniyor.

sağlanan miktar ve uygulamanın kapsamı:

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Kara Kış Destek Paketi ile bugüne kadar 12 bin 185 aileye ulaşıldı ve toplam 40 Milyon 292 Bin 550 TL tutarında destek sağlandı. Belediye, desteğin amacını vatandaşların kış dönemindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik yüklerini hafifletmek olarak açıklıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal dayanışmayı güçlendiren ve vatandaşları ekonomik olarak destekleyen projelere devam ettiklerini belirtti. Aras, uygulamanın hemşehrilerin yalnız olmadığını hissetmesini sağladığını, aile ekonomilerine katkı sunmayı ve soğuk günlerde yuvaların sıcak kalmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Belediye yetkilileri, benzer sosyal destek projelerinin sürdürüleceğini ve tüm Muğla'yı kapsayacak hizmetlerle vatandaşların yüzlerinin güldürülmesine çalışılacağını bildirdi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE HEMŞEHRİLERİNİN YANINDA OLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAKLAŞAN KIŞ AYI ÖNCESİ KARA KIŞ DESTEĞİ’Nİ YÜZDE 32 ARTIRDI.